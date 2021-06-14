Глава Гидрометцентра рассказал об аномальных перепадах погоды в РФ

https://static.news.ru/photo/0aae8202-cd5d-11eb-98ec-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля, пишет ТАСС.

Также тепло будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, но потом в этих регионах резко похолодает.

В ближайшие три дня можно рекомендовать всем, кто желает безопасно загореть, без сильной ультрафиолетовой радиации, отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ. Салехард, Новый Уренгой — там температура на 10 градусов выше нормы. Но это лишь ближайшие три дня, — пошутил синоптик.

Уже с 17 июня в ЯНАО резко похолодает до 10-12 градусов. Днём температура упадёт с 24-27 градусов тепла до 15 выше нуля. Также заметно похолодает в других регионах Урала. Там будет всего 18-20 градусов тепла.

В Кировской области со вторника, 15 июня, будет до 29 градусов тепла, однако, через пару дней температура снизится на 6-7 градусов. Такая же ситуация сложится в Нижегородской, Самарской областях и Татарстане.

Как сообщалось ранее, в настоящее время можно открывать купальный сезон на курортах Азовского моря. На курортах Чёрного моря его можно будет открывать во второй половине июня.