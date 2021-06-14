16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Глава Гидрометцентра рассказал об аномальных перепадах погоды в РФ

01:08, 15 июня 2021
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какие погодные аномалии ожидаются на территории РФ. Очень тепло для этого времени года будет в ЯНАО, где температура поднимется до 18 градусов выше нуля, пишет ТАСС.

Также тепло будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири, но потом в этих регионах резко похолодает.

В ближайшие три дня можно рекомендовать всем, кто желает безопасно загореть, без сильной ультрафиолетовой радиации, отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ. Салехард, Новый Уренгой — там температура на 10 градусов выше нормы. Но это лишь ближайшие три дня, — пошутил синоптик.

Уже с 17 июня в ЯНАО резко похолодает до 10-12 градусов. Днём температура упадёт с 24-27 градусов тепла до 15 выше нуля. Также заметно похолодает в других регионах Урала. Там будет всего 18-20 градусов тепла.

В Кировской области со вторника, 15 июня, будет до 29 градусов тепла, однако, через пару дней температура снизится на 6-7 градусов. Такая же ситуация сложится в Нижегородской, Самарской областях и Татарстане.

Как сообщалось ранее, в настоящее время можно открывать купальный сезон на курортах Азовского моря. На курортах Чёрного моря его можно будет открывать во второй половине июня.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео