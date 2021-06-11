Вильфанд назвал сроки открытия купального сезона на Чёрном море

https://static.news.ru/photo/bf4f15e2-874f-11e9-8f98-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

В настоящее время можно открывать купальный сезон на курортах Азовского моря. На курортах Чёрного моря его можно будет открывать во второй половине июня. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в Бердянске в настоящее время температура воды составляет 22 градуса.

На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Черного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона, — сказал Вильфанд.

Учёный сообщил, что в настоящее время вода в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте прогрелась до 17 градусов, в Туапсе до 18 градусов, а в Евпатории до 19 градусов.

Уже в середине следующей недели Чёрное море начнёт активно прогреваться, поскольку на юг страны придёт потепление. Температура воздуха там окажется выше нормы и достигнет 24-28 градусов тепла. В этой связи начнёт прогреваться и вода, заверил Роман Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал о переносе купального сезона в московском регионе.