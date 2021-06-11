Стало известно о переносе купального сезона в Московском регионе

Дождливая погода, не позволившая воде в водоёмах достаточно прогреться, стала причиной переноса старта купального сезона в Москве и Подмосковье на вторую половину следующей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, метеорологи
Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей, — сообщил учёный.
По словам Вильфанда, сейчас температура воды в Московском регионе составляет 17–18 градусов. Причиной переноса открытия купального сезона стали дожди.
Ранее метеоролог рассказал, что настоящая летняя погода придёт в регионы Центрального федерального округа в понедельник, 14 июня.