Стало известно о переносе купального сезона в Московском регионе

https://static.news.ru/photo/bcb62520-aa06-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождливая погода, не позволившая воде в водоёмах достаточно прогреться, стала причиной переноса старта купального сезона в Москве и Подмосковье на вторую половину следующей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, метеорологи рассчитывали , что вода прогреется до 20 градусов тепла и выше уже в конце текущей недели, однако из-за погоды произойдёт смещение сроков купального сезона.

Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей, — сообщил учёный.

По словам Вильфанда, сейчас температура воды в Московском регионе составляет 17–18 градусов. Причиной переноса открытия купального сезона стали дожди.

Ранее метеоролог рассказал, что настоящая летняя погода придёт в регионы Центрального федерального округа в понедельник, 14 июня.