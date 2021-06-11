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Стало известно о переносе купального сезона в Московском регионе

03:17, 12 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождливая погода, не позволившая воде в водоёмах достаточно прогреться, стала причиной переноса старта купального сезона в Москве и Подмосковье на вторую половину следующей недели. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, метеорологи рассчитывали, что вода прогреется до 20 градусов тепла и выше уже в конце текущей недели, однако из-за погоды произойдёт смещение сроков купального сезона.

Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей, — сообщил учёный.

По словам Вильфанда, сейчас температура воды в Московском регионе составляет 17–18 градусов. Причиной переноса открытия купального сезона стали дожди.

Ранее метеоролог рассказал, что настоящая летняя погода придёт в регионы Центрального федерального округа в понедельник, 14 июня.

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