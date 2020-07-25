Синоптик сообщил о потеплении в Москве на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/285d1be2-cf48-11ea-b06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе температура воздуха в Москве будет на один градус выше климатической нормы. Об этом в воскресенье, 26 июля, журналистам рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он заявил, что в последний день текущей недели в столице прошёл атмосферный фронт, был небольшой дождь. Однако погода уже наладилась, город входит в зону более тёплого воздуха. Предыдущие десять дней в Москве было на один-два градуса ниже нормы, однако в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Дневные температуры будут в пределах +22...+25 °C, может быть, в центре города до +28 °C. Ночные температуры от +12 °C до +15 °C. На неделе в целом будет переменная облачность и небольшие дожди, — цитирует Цыганкова телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, в воскресенье, 26 июля, на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди и грозы. Воздух в столице прогреется до 25 градусов тепла. Об этом журналистам сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.