Синоптик рассказал о потеплении в новогоднюю ночь в Москве

Потепление ожидается в новогоднюю ночь в столице. Такой прогноз сделал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко, сообщает РЕН ТВ.

Декабрь, по словам метеоролога, выдался в Москве достаточно холодным. Город накрыла настоящая русская зима — и многие россияне успели от этого отвыкнуть. Средняя температура в сутки составит в Москве минус 7 градусов, что ниже современной и исторической климатических норм на 5,3 и 6,2 градуса соответственно.

Мы давно привыкли к тёплому декабрю, который отличается постоянными оттепелями, отсутствием снега либо его быстрым таянием. На данный момент наблюдается очень мощный снежный покров. Высота сугробов выше многолетних значений для этих дней, а температура ниже нормы, — рассказал специалист.

Михаил Локощенко отметил, что в декабре уходящего года температура воздуха в столице не опускалась ниже 22 градусов. Но эти показатели далеки от рекордно низких значений. Так, 31 декабря 1978 года в Москве был зафиксирован мороз в 38,4 градуса.

Ранее сообщалось, что уже с 31 декабря в Москве и центре европейской части России начнётся значительное потепление, до минус одного — минус трёх градусов по Цельсию. При этом в субботу, 1 января, температура начнёт снижаться, тенденция продолжится до воскресенья, а затем вновь начнётся потепление, которое продержится до 5 января.