Синоптик рассказал, когда в московский регион вернётся солнце

https://static.news.ru/photo/ed5da184-9859-11eb-9efe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обрушившиеся на Москву дожди и снег скоро снова сменятся весенним солнцем. Уже с понедельника в столицу придёт настоящее потепление: температура днём может подняться до +16 градусов. Об этом рассказал телеканалу «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в пятницу, 9 апреля, температура будет около нормы, днём 9–11 градусов тепла. В выходные ночные температуры понизятся до 0, местами до -5 градусов, но уже днём ожидается 12–14 тепла, будет солнечно, осадки прекратятся.

Как рассказал Вильфанд, ситуация начнёт меняться в воскресенье, 11 апреля. Ночные температуры будут от −2 до +2 градусов.

За счёт того, что небо будет ясное, без облаков, а солнце встаёт рано, уже с утра начнётся прогревание подстилающей поверхности и температуры приземного слоя воздуха. Поэтому дневные температуры — около +15 градусов, — сказал он.

В понедельник, 12 апреля, температура ночью будет на отметке от 0 до +5 градусов, а днём столбики термометра покажут плюс 11–16 градусов. В последующие дни температура повыситься ещё на два-три градуса.

Связано это с тем, что циклоническая деятельность, которая сейчас определяет погоду такую ненастную, приведёт к тому, что уже через день будет фантастически хорошо на улице, — пояснил метеоролог.

Ранее, как писал NEWS.ru, «супервесну» в столице пообещал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ближайшие выходные ожидается антициклон, который подарит москвичам много солнца, тёплый южный ветер и погоду без осадков.