Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в выходные дни в Иркутской области ожидаются большие осадки в виде дождя и снега. По его словам, ливни, град и сильный ветер придут в Краснодарский край, ещё в ряде регионов прогнозируются ночные заморозки, сообщает ТАСС.

В Иркутской области <...> в некоторых районах будет установление временного снежного покрова. А на побережье Краснодарского края, на территории Сочи, с субботы прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с, — пояснил учёный.

Он добавил, что заморозки ожидаются в Башкортостане и Челябинской области. Там температура опустится до восьми градусов мороза. В Свердловской и Курганской областях будет до пяти градусов мороза. Вильфанд подчеркнул, что заморозки уже захватили большую территорию в азиатской части страны.

Урал, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, то есть Красноярский край, Якутия, Чукотка, Магаданская область — везде ночная температура ниже нуля, — отметил синоптик.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные в Москве и Подмосковье ожидается небольшое потепление. При этом в воскресенье погоду испортит циклон, который принесёт дожди и ветер. Об этом рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По е словам, в Москве в субботу максимальная температура будет 12-13 градусов.