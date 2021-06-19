Синоптик предупредил о наступлении высокого уровня ультрафиолета

https://static.news.ru/photo/b11ce89c-d17a-11eb-9598-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. Опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России ближайшие семь дней, сообщает ТАСС.

Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам (соответствует высокому уровню опасного излучения солнца), — сказал синоптик.

Вильфанд предупредил, что солнечная активность негативно влияет на кожу и глаза. Нахождение на улице с полудня и до 15:00 может привести к проблемам со здоровьем.

Как сообщалось ранее, жара в Москве продержится как минимум до конца следующей недели. В воскресенье, 20 июня, дневная температура составит порядка 30–32 градусов тепла, в понедельник она повысится до плюс 31–33, а во вторник — до 33–35 градусов.