Синоптик предупредил о наступлении высокого уровня ультрафиолета

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. Опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России ближайшие семь дней, сообщает ТАСС.
Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам (соответствует высокому уровню опасного излучения солнца), —
Вильфанд предупредил, что солнечная активность негативно влияет на кожу и глаза. Нахождение на улице с полудня и до 15:00 может привести к проблемам со здоровьем.
Как сообщалось ранее, жара в Москве продержится как минимум до конца следующей недели. В воскресенье, 20 июня, дневная температура составит порядка 30–32 градусов тепла, в понедельник она повысится до плюс 31–33, а во вторник — до 33–35 градусов.