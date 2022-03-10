Синоптик пообещала тёплую погоду летом, сославшись на народную примету

В понедельник, 14 марта, в Москве и Подмосковье ожидается тёплая погода: температура поднимется до пяти градусов тепла, заявила синоптик Татьяна Позднякова. Она напомнила о народной примете, согласно которой погода в этот день характеризует погоду летом, пишет «Радио 1».

14 марта в Москве и Подмосковье будет довольно тепло: днём воздух прогреется до +3...+5 градусов, и среднесуточная температура тоже будет положительной. Поэтому снег, выпавший накануне, растает. И по примете, раз в этот день «курочка водички напьётся», можно ожидать хорошее лето, — заявила Позднякова.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала, что до 13 марта в Московском регионе установится довольно холодная погода. Температура опустится до минус 13 градусов, а такие показатели больше характерны для конца января — начала февраля.

В этом году синоптики прогнозировали раннее наступление метеовесны. Как сообщал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже 18 февраля столбики термометров поднимались до плюс трёх градусов, что соответствует показателям 7 апреля.