Синоптик спрогнозировал раннее наступление метеовесны

В этом году ожидается раннее наступление метеовесны, а в ближайшие сутки произойдут резкие перепады атмосферного давления, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил аномальное тепло в феврале и подчеркнул, что 18 числа столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов — а это показатели 7 апреля.

Природа нас перебросила на полтора месяца вперёд от календаря, и у меня пока нет никаких оснований считать, что эта тенденция будет переломлена, и что-то зима себе отработает в обратную сторону. Я пока остаюсь на тех позициях, что весна в этом году будет преждевременной, — сказал он.

Тишковец заявил, что по многолетним значениям считается, что метеовесна наступает после 27 марта, однако в этом году это произойдёт намного раньше.

Ранее он предупредил, что вечером 17 февраля в Москву придёт циклон «Иления», он принесёт штормовой ветер, падение атмосферного давления и осадки, при этом температура воздуха будет на уровне мартовских отметок. Он добавил, что за сутки 17–18 февраля выпадет до 9 миллиметров осадков, что составляет около пятой части месячной нормы.