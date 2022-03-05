Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Московском регионе установится довольна холодная погода, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Температура опустится до −13 градусов, такие температуры больше характерны для января, отметила эксперт.

Начало следующей недели, во всяком случае, будет довольно холодным. В середине недели температура воздуха в Москве будет понижаться до градусов −13–15, а по региону до −18. Дневная температура будет порядка −5−7 градусов. По температурному режиму это соответствует концу января — началу февраля, — объяснила синоптик в разговоре с NEWS.ru.

При этом специалист успокоила жителей столицы. По её словам, воздух будет довольно быстро прогреваться.

Изначально погоду будет определять арктический антициклон. Но так как у нас будут довольно ясные дни, воздух будет быстро прогреваться, и после 13 числа мы ожидаем, что произойдёт повышение температуры воздуха. То есть она вновь не только вернётся к климатической норме, но и будет её превышать, — заявила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание ожидается практически во всех регионах России к 7–8 марта. Исключением станет юг страны, там температура удержится на уровне климатической нормы.