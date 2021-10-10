Синоптик пообещал жителям Центральной России тёплые ночи

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России ночные температуры вырастут с отрицательных значений до положительных 4–7 градусов. Причиной тому 12 октября станет влияние ложбины низкого давления, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Значительных осадков не ожидается, в среду начинается небольшой дождь. Будет облачность, мрачноватость. Температура понизится до 6–10 градусов днём, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков, — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что из региона уходит антициклон, определявший погоду в течение последних десяти дней. С ним и были связаны наблюдавшиеся заморозки — земля успевала остывать в ясную ночь. При циклоне небо будет затянуто тучами, из-за чего поверхность земли не станет остывать.

Ранее стало известно, что в центре Европейской России 11 октября заканчивается десятидневный период хорошей погоды. Об этом заявил Роман Вильфанд. В этот день ещё будет солнечно, тепло и безветренно, «можно загорать», отметил учёный. Он добавил, что в преддверии облачной погоды солнечные ванны окажутся особенно полезными.