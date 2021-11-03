Синоптик пообещал жителям Центральной России самый тёплый день ноября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителей центральной части России ждёт самый тёплый за всю историю наблюдений день ноября. Рекордной отметки температура воздуха достигнет в пятницу, 5 ноября, отметил он в беседе с РИА Новости.

Учёный пояснил , что температура днём составит 13 градусов, а максимальное значение в этот день прежде фиксировалось в 1938 году, когда столбик термометра поднялся до 12,9 градуса. При этом день будет облачным и дождливым.

Будет 11–13 градусов, ночная температура тоже будет достаточно высокой — около 7–8 градусов. По прогнозу Росгидромета, дождь, местами умеренный. Очень тёплая, облачная, ветреная погода, — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в регион приходит очень тёплый воздух с юга.

Ранее стало известно, что в начале следующей недели на востоке России температура воздуха превысит норму на 14–17 градусов, заявил Роман Вильфанд. Речь идёт о Красноярском крае, Магаданской области и западе Якутии. В названный период температура на западе Красноярского края составит 4–6 градусов тепла, а в Якутске будет 16–20 градусов мороза.