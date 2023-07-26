Симоньян сообщила, что в России началась «серьезная зачистка Telegram»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила в Telegram, что в ближайшее время в стране в отношении администраторов ряда каналов соцсети заведут уголовные дела. По ее информации, дела будут возбуждаться по статьям о вымогательствах.

В стране идет серьезная зачистка Telegram. Думаю, дело о вымогательстве будет еще не одно. Следите, кому интересно, — написала Симоньян.

13 июля были задержаны администраторы Telegram-канала «Кремлевская прачка». Среди подозреваемых фигурировал бывший сотрудник ФСБ Михаил Поляков.

Тверской районный суд Москвы позже постановил арестовать на два месяца Полякова и бизнесмена Александра Санина, которых связывают с каналами «Кремлевская прачка» и «Незыгарь». Решение было принято в рамках дела о вымогательстве в особо крупном размере.

До этого появилась информация о том, что Поляков, будучи администратором канала «Кремлевская прачка», размещал недостоверные и порочащие сведения о руководстве IT-холдинга «Ланит». За удаление материалов он с подельниками требовал от компании $66 тысяч. Более того, вымогатели хотели получать плату и за то, чтобы они не делали публикаций в дальнейшем.