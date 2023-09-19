Симоньян неудобным вопросом осадила Пашиняна с его требованиями к России Симоньян раскритиковала требовавшего от России защитить Карабах Пашиняна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Глава армянского правительства Никол Пашинян требует от России защитить Карабах, пока НАТО стоит в стороне, написала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В связи с этим она задала премьер-министру вопрос о том, почему Ереван не получает поддержку от Альянса.

Пашинян требует, чтобы российские миротворцы защитили Карабах. А НАТО чего? Не? Не защищает? — написала она.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

Пашинян на этом фоне заявил, что в Карабахе нет армянских военных, и Ереван будет ждать от российских миротворцев действий по урегулированию ситуации в регионе. Он также добавил, что армянские власти не должны предпринимать резких и авантюрных шагов. Кроме того, Пашинян обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Операцию в Карабахе он связал с этнической чисткой армянского населения.