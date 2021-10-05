Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию. Об этом во вторник, 5 октября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пожелала Силуанову как можно скорее поправиться, передаёт ТАСС.

Силуанов участвует в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в формате видеоконференции.

Чем именно болен министр — не уточнялось.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился COVID-19. Он самоизолировался в своём рабочем кабинете. Чиновник прошёл вакцинацию и ревакцинацию, однако это не помогло ему избежать инфицирования.

14 сентября об уходе на карантин объявил президент России Владимир Путин. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Личности заболевших Путин раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».

Позднее, 29 сентября, президент фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.