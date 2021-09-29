Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

Президент России Владимир Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, в которой находился из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что Путин «де-факто выходит из режима самоизоляции» в связи со встречей, на которой будут присутствовать глава государства и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) — де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция, — цитирует Пескова агентство.

Об уходе на карантин президент объявил 14 сентября. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Личности заболевших российский лидер раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».