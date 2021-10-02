Глава Минздрава Нижегородской области заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заразился COVID-19. Он самоизолировался в своём рабочем кабинете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Чиновник прошёл вакцинацию и ревакцинацию, однако это не помогло ему избежать инфицирования.
ПЦР-тест положительный. Министр в пятницу вечером изолировался в своём рабочем кабинете. Там центр управления ситуацией с COVID-19, все коммуникации и возможность проводить видеоселекторы, — пояснили в Минздраве.
Отмечается, что Мелик-Гусейнов ранее прошёл вакцинацию от коронавируса и ревакцинировался в июне.
Ранее стало известно, что у министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Болезнь протекала бессимптомно. Глава ведомства находился на полной самоизоляции и выполнял все рекомендации врачей. Все лица, контактировавшие с министром, сдали тест, результаты у всех отрицательные. В оперштабе напомнили, что все члены правительства республики регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.