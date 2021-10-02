Глава Минздрава Нижегородской области заразился коронавирусом

Фото: government-nnov.ru

В Магаданской области, Туве и на Чукотке устанавливается зимняя погода. Там уже образовался снежный покров, и прогнозы обещают в ближайшее время низкую температуру воздуха. Кроме того, 3 и 4 октября на Камчатке ожидается метель. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Магадане ночные температуры достигают минус 9 градусов, а дневные — около 0 градусов. На Камчатке 3 и 4 октября прогнозируется сильный дождь, на севере — со снегом. Кроме того,...