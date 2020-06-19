В Удмуртии министр здравоохранения заразился коронавирусом

Как сообщает оперштаб региона, глава ведомства находится на полной самоизоляции и выполняет все рекомендации врачей. Все лица, контактировавшие с министром, сдали тест, результаты у всех отрицательные.

В оперштабе напомнили, что с марта все члены правительства республики регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

По последним данным, в Удмуртии число выявленных случаев коронавируса достигло 1216 человек, выздоровели 752, умерли 23 человека.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 79-летний политик самоизолировался и теперь работает в удалённом формате.В пресс-службе бывшего лидера республики отметили, что поводов для беспокойства нет. Также сообщалось об инфицировании президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Инфекция была также обнаружена у его жены и двух помощников. У его супруги Анны Гарсии Кариас болезнь протекает бессимптомно. Эрнандес лично сообщил о своём заболевании по телевидению.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который в конце мая оспорил в суде президентское решение об отстранении его от должности, 18 июня умер от коронавируса. Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией вскоре после подачи иска к президенту Владимиру Путину. Бывшего главу республики доставили в Санкт-Петербург в тяжёлом состоянии.