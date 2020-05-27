Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге

https://static.news.ru/photo/9fb3834c-a02d-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: gov.cap.ru

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. В каком именно медицинском учреждении находится бывший глава региона, неизвестно.

Игнатьев находится в реанимации в Питере, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

27 мая СМИ стало известно, что экс-глава Чувашии госпитализирован с двусторонней пневмонией. Накануне Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу является президент России Владимир Путин. Игнатьев планирует оспорить указ президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики».

Ранее NEWS.ru писал о том, что исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.