СМИ: умер экс-глава Чувашии, подавший иск к Путину

https://static.news.ru/photo/440f2670-b19b-11ea-a39a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который в конце мая оспорил в суде президентское решение об отстранении его от должности, 18 июня умер от коронавируса, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник в республиканской администрации.

Игнатьев умер. Он болел коронавирусом, — заявил собеседник агентства.

Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией вскоре после подачи иска к президенту Владимиру Путину. Бывшего главу республики доставили в Санкт-Петербург в тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года президент отстранил Игнатьева, который руководил Чувашией больше девяти лет, после скандального видео, в котором глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля на церемонии передачи пожарной техники. Путин отправил Игнатьева в отставку «в связи с утратой доверия».

В конце мая Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу был Путин, чей указ решил оспорить бывший глава региона.