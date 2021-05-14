Силовики закрыли дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

Было прекращено уголовное преследование экс-генерального директора и совладельца ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина, а также советника генерального директора АО «Р-Фарм» Вадима Белоножко. Они были фигурантами дела о даче взятки Анастасии Алексеевой, которая ранее работала у экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Следствие
Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки. По данным следствия, она в период с 2015 по 2016 год получила взятку в размере более 4 млн рублей, которая заключалась в виде билетов и путёвок в Таиланд и Доминикану на новогодние каникулы и майские праздники 2016 года. Тогда Алексеева занимала должность помощника Аркадия Дворковича. Он был зампредседателя правительства.