Силовики закрыли дело бизнесмена, давшего взятку экс-помощнице Дворковича

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Было прекращено уголовное преследование экс-генерального директора и совладельца ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина, а также советника генерального директора АО «Р-Фарм» Вадима Белоножко. Они были фигурантами дела о даче взятки Анастасии Алексеевой, которая ранее работала у экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Следствие установило , что взятка была передана Якушкиным, а Белоножко являлся посредником. Неизвестно, по какой конкретно причине дело было прекращено, но по закону преследование за взяточничество и посредничество в нём может быть прекращено, если фигуранты активно сотрудничали с правоохранительными органами. В настоящее время подозреваемые по этому делу проходят в статусе свидетелей.

Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки. По данным следствия, она в период с 2015 по 2016 год получила взятку в размере более 4 млн рублей, которая заключалась в виде билетов и путёвок в Таиланд и Доминикану на новогодние каникулы и майские праздники 2016 года. Тогда Алексеева занимала должность помощника Аркадия Дворковича. Он был зампредседателя правительства.