Силовики задержали на форуме депутатов в Москве около 200 человек

https://static.news.ru/photo/f8e054bc-83fe-11eb-a9ca-96000091f725_660.jpg Фото: vkaramurza/instagram.com

После попытки провести мероприятие с нежелательными организациями на Измайловском шоссе Москвы в ОВД доставили почти 200 человек. Силовики ведут проверку, заявили в столичном ГУ МВД РФ. В ведомстве отметили, что в гостиничном комплексе участники съезда собирались начать обсуждения с нарушениями эпидемиологических норм.

Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, — говорится на официальном сайте ГУ МВД РФ по мегаполису.

Форум должен был пройти в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. По некоторым данным, полиция дала указание задержать всех участников форума.

Среди задержанных — депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» (признана в РФ нежелательной организацией) Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Она обвинялась по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию.