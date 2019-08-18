Председатель совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, повторно задержан на выходе из спецприёмника после отбытия административного ареста. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Вадим Прохоров.
Он прямо перед выходом был посажен в автозак. Сторона защиты полагает, что его снова повезли в какой-либо отдел полиции для того, чтобы оформить протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга». — News.ru), — цитирует Прохорова ТАСС.
Юрист полагает, что силовики задержали оппозиционера за анонс запрещённой чиновниками акции оппозиции, после чего «суд его вновь сможет отправить под арест».
В настоящее время Яшин находится в отдел полиции Троицка. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Парень на фото в гордуму хотел; Трижды по десять уже отсидел.
*** Доставили на автозаке в знакомый мне уже отдел полиции Троицка. Сотрудники извиняются, что «опять так получается». pic.twitter.com/7C2QlAYVjU