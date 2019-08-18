https://static.news.ru/photo/6158269c-c1a9-11e9-acac-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: twitter.com/IlyaYashin

Председатель совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, которого власти не допустили до выборов в Мосгордуму, повторно задержан на выходе из спецприёмника после отбытия административного ареста. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Вадим Прохоров.

Он прямо перед выходом был посажен в автозак. Сторона защиты полагает, что его снова повезли в какой-либо отдел полиции для того, чтобы оформить протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга». — News.ru), — цитирует Прохорова ТАСС .

Юрист полагает, что силовики задержали оппозиционера за анонс запрещённой чиновниками акции оппозиции, после чего «суд его вновь сможет отправить под арест».

В настоящее время Яшин находится в отдел полиции Троицка. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter .

Парень на фото в гордуму хотел;

Трижды по десять уже отсидел.



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Доставили на автозаке в знакомый мне уже отдел полиции Троицка. Сотрудники извиняются, что «опять так получается». pic.twitter.com/7C2QlAYVjU — Илья Яшин (@IlyaYashin) 18 августа 2019 г.

Как писал Mews.ru, 29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. На следующей день политика арестовали ещё на 10 суток уже за организацию акции 14 июля.