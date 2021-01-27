Силовики задержали ещё двоих участников незаконной акции 23 января

https://static.news.ru/photo/e9bfb7b6-6077-11eb-9f12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следком РФ по Москве продолжает расследовать уголовные дела, возбуждённые по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство) после незаконной акции в центре столицы, прошедшей 23 января 2021 года. 27 января ведомство сообщило о задержании ещё двоих участников несанкционированного мероприятия.

Один из них — мужчина 1984 года — признал вину и рассказал о своём участии в драке. По данным силовиков, подозреваемый 23 января, находясь на Страстной улице Москвы, во время несогласованного шествия несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении служебных обязанностей, передаёт официальный сайт столичного СУ СК РФ. Кроме того, правоохранители установили личность и второго задержанного молодого человека, 2002 года рождения, причастного к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Накануне мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ходе несогласованной акции во Владивостоке, пришёл с повинной. Всего ведомство возбудило два уголовных дела о нападении на силовиков и полицейских во время протестов. Подозреваемого по одному из них задержали, а второй был в розыске.

Несанкционированные акции протеста в ряде городов России прошли 23 января. Во Владивостоке, согласно официальным данным, в митинге участвовали около 300 человек. При этом в Приморье действует запрет на массовые мероприятия, связанный с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, в ходе протестной акции во Владивостоке были задержаны 12 подростков. По словам детского омбудсмена Ольги Романовой, из них был выставлен «живой щит», за которым стояли люди постарше и кидали в полицию дорожные конусы. Когда силовики пытались поймать зачинщиков, они тут же разбегались, бросив детей.