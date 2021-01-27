Силовики задержали ещё двоих участников незаконной акции 23 января

Следком РФ по Москве продолжает расследовать уголовные дела, возбуждённые по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство) после незаконной акции в центре столицы, прошедшей 23 января 2021 года. 27 января ведомство сообщило о задержании ещё двоих участников несанкционированного мероприятия.
Один из них — мужчина 1984 года — признал вину и рассказал о своём участии в драке. По данным силовиков, подозреваемый 23 января, находясь на Страстной улице Москвы, во время несогласованного шествия несколько раз ударил сотрудника Росгвардии, находившегося при исполнении служебных обязанностей,
Накануне мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ходе несогласованной акции во Владивостоке, пришёл с повинной. Всего ведомство возбудило два уголовных дела о нападении на силовиков и полицейских во время протестов. Подозреваемого по одному из них задержали, а второй был в розыске.
Несанкционированные акции протеста в ряде городов России прошли 23 января. Во Владивостоке, согласно официальным данным, в митинге участвовали около 300 человек. При этом в Приморье действует запрет на массовые мероприятия, связанный с коронавирусной инфекцией.
Как писал NEWS.ru, в ходе протестной акции во Владивостоке были задержаны 12 подростков. По словам детского омбудсмена Ольги Романовой, из них был выставлен «живой щит», за которым стояли люди постарше и кидали в полицию дорожные конусы. Когда силовики пытались поймать зачинщиков, они тут же разбегались, бросив детей.