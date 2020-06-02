Силовики составляют протоколы на задержанных на пикетах в Москве

https://static.news.ru/photo/3db2d7e6-a50b-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов составляют административные протоколы на участников одиночных пикетов в Москве. Силовики считают, что они нарушили правила проведения публичных мероприятий.

Эту статью вменяют 11 активистам, передаёт «Интерфакс». Одного человека обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, ему грозит до 15 суток ареста.

Всего возле здания МВД задержали больше 20 человек.

Как писал NEWS.ru, пикетчики потребовали от властей расследовать действия сотрудников Росгвардии, которые 1 июня застрелили при задержании жителя Екатеринбурга, заподозренного в краже четырёх рулонов обоев.