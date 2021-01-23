У «Матросской Тишины» возобновились задержания протестующих

https://static.news.ru/photo/c7f5400c-5da6-11eb-a94b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержания участников несанкционированной акции возобновились возле СИЗО «Матросская Тишина» в Москве. Около 40 протестующих вернулись к месту, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают наиболее активных участников акции. Среди них оказалась беременная девушка.

К СИЗО стянуты дополнительные силы полиции и ОМОНа. Улицы, которые прилегают к Матросской Тишине, до сих пор блокированы, движение транспорта перекрыто.

Какое-то время назад возле «Матросской Тишины» не осталось протестующих. Их всех разогнала полиция. Рядом с изолятором находились только сотрудники МВД и журналисты.

В СИЗО «Матросская Тишина» содержится оппозиционер Алексей Навальный, который был арестован на 30 суток после возвращения из Германии. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как писал NEWS.ru, в России задержали более 1300 участников протестных акций. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан.