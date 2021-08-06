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Силовики начали прослушивать телефоны после побега заключённых из ИВС

13:08, 06 августа 2021
Силовики начали прослушивать телефоны после побега заключённых из ИВС Фото: pixabay.com
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Сотрудники правоохранительных органов занимаются прослушкой десятков телефонов людей, которые связаны со сбежавшими из подмосковного ИВС заключёнными. Об этом пишет «Фонтанка».

Журналисты отмечают, что ориентировки на сбежавших зэков получили полицейские не только столичного региона, но и близлежащих областей. В том числе их получили в Санкт-Петербурге.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истра. Они якобы скрутили замки и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Помимо Маругова силовики разыскивают обвиняемых в кражах граждан Молдавии Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря.

По факту случившегося СК завёл уголовное дело о превышении должностных полномочий. Дежуривший во время побега сотрудник изолятора задержан, следователи считают, что именно он был инициатором побега.

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