https://static.news.ru/photo/412c1292-e08b-11e9-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи предъявили участнику митинга 27 июля в Москве Эдуарду Малышевскому обвинения в нападении на полицейского, рассказал его адвокат Александр Альдаев.

Документ направлен в прокуратуру и будет передан в суд через неделю при утверждении в существующей редакции, передаёт его слова ТАСС .

Те же обстоятельства, всё то же самое, — подчеркнул юрист, говоря о предъявленном изначально обвинении.

По данным силовиков, мужчина был доставлен в автозак, где якобы вёл себя агрессивно и выбил окно с металлическим ограждением. В результате стекло попало на стоящего внизу полицейского.

Сам обвиняемый говорил на суде по предыдущему делу, что вёл себя не агрессивно и просто наблюдал за действиями силовиков, а стекло выбил другой задержанный, сообщает « Медиазона ».

Малышевский уже отбыл административный арест из-за повреждения служебного транспорта. Спустя два дня после акции ему вменили «Мелкое хулиганство» и арестовали на 13 суток.

Ранее News.ru писал, что российские кинодеятели, журналисты и благотворители обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование фигурантов так называемого «московского дела».

«Московское дело» — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

В защиту фигурантов выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по данному делу.