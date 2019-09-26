Следователи предъявили участнику митинга 27 июля в Москве Эдуарду Малышевскому обвинения в нападении на полицейского, рассказал его адвокат Александр Альдаев.
Документ направлен в прокуратуру и будет передан в суд через неделю при утверждении в существующей редакции, передаёт его слова
Те же обстоятельства, всё то же самое, — подчеркнул юрист, говоря о предъявленном изначально обвинении.
По данным силовиков, мужчина был доставлен в автозак, где якобы вёл себя агрессивно и выбил окно с металлическим ограждением. В результате стекло попало на стоящего внизу полицейского.
Сам обвиняемый говорил на суде по предыдущему делу, что вёл себя не агрессивно и просто наблюдал за действиями силовиков, а стекло выбил другой задержанный, сообщает «
Малышевский уже отбыл административный арест из-за повреждения служебного транспорта. Спустя два дня после акции ему вменили «Мелкое хулиганство» и арестовали на 13 суток.
Ранее News.ru писал, что российские кинодеятели, журналисты и благотворители обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой прекратить преследование фигурантов так называемого «московского дела».
«Московское дело» — это ряд уголовных дел в отношении граждан, задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинство из них обвиняются в участии в массовых беспорядках, однако некоторым уже назначили реальные сроки заключения.
В защиту фигурантов выступили более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Они заявили, что у них вызвал удивление отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность одного из фигурантов дела Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых по данному делу.