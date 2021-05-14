Силовики отпустили депутата, задержанного на акции у МГУ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники силовых структур отпустили депутата Московской городской думы от КПРФ Павла Тарасова, которого задержали на акции против закона о просветительской деятельности. Об этом сам политик рассказал журналистам РИА Новости.

По его словам, полицейские могут составить на него протокол по статье об участии в не согласованной с властями акции.

Силовики потребовали от него подписать обязательство о явке, а также дать объяснения. Однако политик отказался выполнять эти требования, так как считает незаконным сам факт задержания на мероприятии.

Всего на мероприятии задержали не меньше 26 человек. Акция против вступления в силу закона о просветительской деятельности прошла на Воробьёвых горах в Москве. Перед зданием университета собрались несколько сотен человек. Также на мероприятие пришёл предполагаемый провокатор в костюме Чебурашки, который приходил и на другие протестные акции.

В связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, акция была организована в формате встречи с депутатом Госдумы от коммунистов Валерием Рашкиным.

Президент Владимир Путин 5 апреля подписал поправки в ФЗ «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в стране. По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.