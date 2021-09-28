Силовики объявили в розыск Леонида Волкова

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков попал в базу разыскиваемых лиц, размещённую на сайте МВД. Он стал фигурантом уголовного дела о создании экстремистской организации, которое завёл Следственный комитет.

МВД РФ

При этом другие подозреваемые по этому делу пока не попали в базы розыска.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали, что соратников Навального могут арестовать заочно, потому что многие из них находятся за границей.

28 сентября Следственный комитет сообщил, что Алексею Навальному, Леониду Волкову, Ивану Жданову вменяется часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Создание и руководство экстремистским сообществом», а Любови Соболь, Руслану Шаведдинову, Павлу Зеленскому, Вячеславу Гимальди и другим вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и общественном движении «Штабы Навального» (признано властями запрещённой экстремистской организацией).

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что Следственный комитет не уведомил её о возбуждении уголовного дела об экстремизме. Она назвала это безобразием.