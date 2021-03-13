Силовики объяснили задержание депутатов постами во «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/d8d40792-83f7-11eb-a9c1-96000091f725_660.jpg Илья Свиридов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».

Глава совета депутатов Таганского района Москвы Илья Свиридов опубликовал в Facebook постановление о возбуждении дела по статье об участии в нежелательной организации. В документе говорится, что участие задержанного в деятельности признанной российскими властями «нежелательной» британской организации Open Russia Civic Movement («Открытая Россия») можно доказать рапортами двух силовиков, а также публикациями во «ВКонтакте» координатора организации Татьяны Усмановой и исполнительного директора Андрея Пивоварова.

Сам Свиридов, который был слушателем форума, отметил, что на сайте, где он регистрировался для участия, в качестве организатора, были указаны «Объединённые демократы». Кроме того, сама страница регистрации находится на сайте именно этой организации, а «Открытая Россия» на ней не упоминается ни разу.

У меня вопросов два. <...> Почему и. о. первого заместителя Перовского прокурора счёл, что форум проводили не «Объединённые демократы», а «Открытая Россия»? <...> Главное: почему меня, как слушателя, пришедшего на форум, будут судить за осуществление деятельности нежелательной иностранной организации? Всё это какой-то дичайший бред, абсурд и недоразумение с моей точки зрения, и как юриста, и как политика, — подчеркнул Свиридов.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. «ОВД-Инфо» оценивает количество задержанных в 170 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.