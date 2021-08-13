Силовики начали задерживать участников встречи с депутатами КПРФ в Москве

Сотрудники полиции задержали пятерых участников встречи представителей КПРФ с избирателями, которая проходит на Пушкинской площади в Москве. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Среди задержанных пикетчик, а также мужчина, который пытался рассказать силовикам, что их действия незаконны. Их привезут в ОВД по Тверскому району.

По информации «Дождя», также задержали людей с плакатами в поддержку оппозиционера Алексея Навального и его проекта «Умное голосование». Кроме того, как отмечает SOTA, силовики забрали человека с плакатом с критикой «Единой России».

26 июня на Пушкинской площади также прошёл митинг в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Журналисты оценили число участников примерно в тысячу человек. Тогда люди выступали против принудительной вакцинации. Некоторые участники делились теориями заговора о прививках и средствах индивидуальной защиты.

На этом митинге также проходили задержания, в том числе членов КПРФ.