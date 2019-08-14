https://static.news.ru/photo/91de9f0a-bec3-11e9-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: MrFlipgraf/twitter.com

Сотрудники Следственного комитета в ходе обыска у монтажёра Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова изъяли 2,3 млн рублей. Эти деньги мужчина получил от продажи своей квартиры, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

По её словам, во время следственных мероприятий, среди прочего, силовики обнаружили деньги, которые описали. Однако Колесников не является фигурантом дела об отмывании, по которому ведутся обыски, уточнила она.

Сейчас сотрудник фонда снимает квартиру, в которой раньше жила бухгалтер ФБК Анна Чехович. Её следователи действительно проверяли по этому расследованию, подчеркнула она.

Полицейские не знали её новый адрес и пришли по старому, попав там на никак не связанного с делом Виталика, — передаёт « Новая газета ».

Ранее News.ru писал, что 3 августа Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело, которое многие склонны вписывать в контекст уголовных преследований последних недель — дела о массовых беспорядках, о применении насилия к власти, о воспрепятствовании деятельности избиркома. В нём фигурирует ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), а возбуждено оно по пункту «б» части 4 статьи 174 УК «Совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём». Говоря проще, организацию обвинили в отмывании денег. Преступления, по утверждению следствия, совершались в течение почти трёх лет — с января 2016 по декабрь 2018 года.