Силовикам пообещали повысить зарплаты и пенсии с 1 октября

Сотрудникам силовых структур и военным пенсионерам повысят выплаты с 1 октября. Они будут получать на 3,7% больше. Об этом рассказала зампред Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, передаёт «Парламентская газета».

С 1 октября на 3,7% повышаются оклады военных и силовиков, вместе с ними повышаются пенсии военным пенсионерам, — сказала она.

По её словам, пенсии также повысят людям, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Кроме того, планируется увеличить доплаты людям, у которых появился иждивенец.

В двух последних случаях пенсии увеличивают не обязательно с 1 октября, а при наступлении обстоятельств, которые требуют перерасчёта: то есть если 80 лет исполнилось в августе, то пенсию пересчитают с сентября, — заключила она.

Также президент Владимир Путин заявил, что российским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов дополнительно проиндексируют довольствие на 5%. Общая сумма денежного довольствия служащих ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии будет ежегодно расти по 9% в перспективе двух лет, приводятся слова президента на сайте Кремля. По словам Путина, это необходимо для того, чтобы сократить разрыв в зарплатах у сотрудников этих ведомств и военнослужащих Минобороны.