https://static.news.ru/photo/eab68924-bb64-11e9-a059-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Порывы ветра повалили в Москве 150 деревьев. В итоге было повреждено 36 автомобилей, подсчитали в столичной мэрии.

За двое суток после объявления штормового предупреждения правительством столицы совместно со всеми коммунальными службами и МЧС «не допущено травмирование населения», сообщил журналистам заместитель мэра столицы Пётр Бирюков. Он добавил, что за это время в Москве выпало 26 мм осадков.

Ранее News.ru писал, что многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.

Летняя погода в столицу вернётся уже в воскресенье, 11 августа. По прогнозам синоптиков, будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха составит 20 градусов тепла.