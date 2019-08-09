Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.

Судя по той истерии в СМИ, по ТВ и смс-рассылкам, явно намечалось что-то страшное, — обсуждали прошедший в ночь на 9 августа ливень жители Москвы.

Пользователи выразили недоумение после недостаточно мощного шторма, обрушившегося на столицу прошедшей ночью.

Где этот ваш ураган на всю ночь? Ну покапал дождик и всё, — написала возмущённая пользовательница Twitter.

Многие комментаторы также признались, что ожидали разрушительный ураган, сопоставимый со стихией трехлетней давности.

Я хотел, чтобы разрушило всю Москву и на улице был постапокалипсис, — признался разочарованный подписчик.

При этом некоторые восприняли несбывшийся прогноз с юмором, предположив, что виной всему мэр Москвы Сергей Собянин, который даже ураган смог утихомирить до лёгкого дождя.

Вместе с тем синоптики уже поспешили обрадовать москвичей позитивным прогнозом на предстоящие выходные. Погода изменится в сторону потепления, однако дожди не прекратятся.

Ранее News.ru писал о том, что больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».

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