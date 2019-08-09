https://static.news.ru/photo/69e7bd16-6585-11e9-aa77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.

Судя по той истерии в СМИ, по ТВ и смс-рассылкам, явно намечалось что-то страшное, — обсуждали прошедший в ночь на 9 августа ливень жители Москвы.

судя по той истерии в сми, по тв, рассылкам - явно намечалось что-то страшное согласно мчс — охладите трахание (@Svetlyi) 9 августа 2019 г.

Пользователи выразили недоумение после недостаточно мощного шторма, обрушившегося на столицу прошедшей ночью.

Где этот ваш ураган на всю ночь? Ну покапал дождик и всё, — написала возмущённая пользовательница Twitter.

Многие комментаторы также признались, что ожидали разрушительный ураган, сопоставимый со стихией трехлетней давности.

Я хотел, чтобы разрушило всю Москву и на улице был постапокалипсис, — признался разочарованный подписчик.

При этом некоторые восприняли несбывшийся прогноз с юмором, предположив, что виной всему мэр Москвы Сергей Собянин, который даже ураган смог утихомирить до лёгкого дождя.

Как похорошела Москва при Сергее Семёновиче Собянине.



Даже обещанный ураган смогли слить до уровня легкого дождика с ветром. — охладите трахание (@Svetlyi) 9 августа 2019 г.

Вместе с тем синоптики уже поспешили обрадовать москвичей позитивным прогнозом на предстоящие выходные. Погода изменится в сторону потепления, однако дожди не прекратятся.

Ранее News.ru писал о том, что больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».