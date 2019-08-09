Многочисленные прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС о надвигающейся на Московский регион стихии с сильным ливнем, грозой и порывами ветра до 22 метров в секунду не оправдались, что вызвало разочарование среди пользователей Сети.
Судя по той истерии в СМИ, по ТВ и смс-рассылкам, явно намечалось что-то страшное, — обсуждали прошедший в ночь на 9 августа ливень жители Москвы.
судя по той истерии в сми, по тв, рассылкам - явно намечалось что-то страшное согласно мчс— охладите трахание (@Svetlyi)
9 августа 2019 г.
Пользователи выразили недоумение после недостаточно мощного шторма, обрушившегося на столицу прошедшей ночью.
Где этот ваш ураган на всю ночь? Ну покапал дождик и всё, — написала возмущённая пользовательница Twitter.
Многие комментаторы также признались, что ожидали разрушительный ураган, сопоставимый со стихией трехлетней давности.
Я хотел, чтобы разрушило всю Москву и на улице был постапокалипсис, — признался разочарованный подписчик.
При этом некоторые восприняли несбывшийся прогноз с юмором, предположив, что виной всему мэр Москвы Сергей Собянин, который даже ураган смог утихомирить до лёгкого дождя.
Как похорошела Москва при Сергее Семёновиче Собянине.— охладите трахание (@Svetlyi)
Даже обещанный ураган смогли слить до уровня легкого дождика с ветром.
9 августа 2019 г.
Вместе с тем синоптики уже поспешили обрадовать москвичей позитивным прогнозом на предстоящие выходные. Погода изменится в сторону потепления, однако дожди не прекратятся.
Ранее News.ru писал о том, что больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».