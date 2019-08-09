https://static.news.ru/photo/ef5c8416-ba69-11e9-b4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики обрадовали москвичей позитивным прогнозом на предстоящие выходные. Погода изменится в сторону потепления, однако дожди не прекратятся.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в пятницу, 9 августа, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20 градусов. При этом ожидается, что в столице выпадет около половины месячной нормы осадков.

Уже начиная с вечера пятницы будет умеренная летняя погода. Ночью будет около 10–13 градусов, — сказал он в беседе с ТАСС .

Согласно прогнозу, в субботу днём также ожидается не более 20 градусов тепла, а вот в воскресенье воздух может прогреться ещё на пару градусов выше.

Кроме того, ожидается небольшое повышение атмосферного давления, поэтому существенных осадков в выходные не предвидится.

То есть погода нормализуется в выходные дни, — заключил Вильфанд.

Ранее News.ru писал о том, что больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».