Сибиряку вернули угнанную машину спустя 15 лет

Евгений Бороденко получил свою машину, угнанную 15 лет назад в Новосибирске. Автомобиль побывал на Алтае и в Иркутске. Угнанное авто нашли сотрудники ГАИ, решившие выяснить номер кузова во время обычной проверки документов. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

Автомобиль «Тойота Камри» дорожные инспекторы Иркутска остановили для проверки документов водителя. Решили проверить номера кузова и заметили, что номер изменён. Позже это подтвердили эксперты-криминалисты. К делу подключился Интерпол. Иркутские полицейские узнали первоначальные цифры «Тойоты» и вышли на законного владельца, — рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Бороденко объяснил, что машину угнали прямо из гаража, забрав даже комплект зимней резины. Угонщиков не нашли — план «Перехват» не помог, а через 10 лет дело было закрыто из-за истекшего срока давности.

Сейчас машина в Новосибирске, мужчина отдал её в сервис, чтобы проверить состояние.

Ранее в Красноярском крае 13-летняя девочка угнала автомобиль марки Toyota Carina. Она выехала на трассу, не справилась с управлением и попала в ДТП.