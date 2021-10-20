Сибирячка рассказала, как после родов стала моделью фитнес-бикини

Иркутянка Ирина Перевалова стала моделью фитнес-бикини через полгода после родов, хотя раньше не занималась спортом. Добиться нужной формы ей помогли тренировки, направленные на подготовку к соревнованиям, сообщила 22-летняя Перевалова изданию «КП-Иркутск».

Представляла, как я тоже выхожу на подиум. И спросила у своего тренера, возможно ли, что когда-нибудь у меня будет такая же точёная фигура? Она ответила да. Тогда мы решили полностью поменять программу и попробовать подготовиться к соревнованиям, — рассказала девушка.

Перевалова описала, как тренировалась шесть раз в неделю, пока за сыном смотрели бабушки и муж. Она жёстко ограничивала рацион: только куриная грудка, огурцы и зелень.

Признаюсь, было сложно. Энергии из-за отсутствия углеводов практически не было. Бежала на дорожке и думала — как бы не упасть. В какой-то момент даже хотелось всё бросить, — вспомнила Перевалова.

Но она справилась и заняла третье место на чемпионате Иркутской области в категории фитнес-бикини. Сейчас Ирина дипломированный тренер, она планирует запустить фитнес-марафон.

Ранее фитнес-эксперт Алина Ватомова рассказала, что россияне всё меньше ходят в фитнес-клубы из-за пандемии. Они не могут планировать свою жизнь на год вперёд и покупать абонементы.