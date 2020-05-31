Шведский экономист предрёк превращение Москвы в скопление посёлков

https://static.news.ru/photo/7091286e-a3e1-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва со временем превратится в скопление посёлков. Децентрализация коснётся и других крупных мегаполисов. Об этом заявил шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем.

В интервью РБК он отметил , что пандемия коронавируса только поспособствует процессу глобализации, цифровизации и урбанизации.

Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — поясняет специалист.

Экономист сравнил такие посёлки с университетскими городками. По мнению Нордстрема, прообразом города будущего является Кремниевая долина или израильский город Реховот.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский экономист Джеймс К. Гэлбрейт предрёк исчезновение капитализма из-за коронавируса. Мировому сообществу, по его словам, придётся искать новые формы экономического устройства.