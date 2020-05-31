Шведский экономист предрёк превращение Москвы в скопление посёлков

Москва со временем превратится в скопление посёлков. Децентрализация коснётся и других крупных мегаполисов. Об этом заявил шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем.
В интервью РБК он
Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью, — поясняет специалист.
Экономист сравнил такие посёлки с университетскими городками. По мнению Нордстрема, прообразом города будущего является Кремниевая долина или израильский город Реховот.
Ранее, как писал NEWS.ru, американский экономист Джеймс К. Гэлбрейт предрёк исчезновение капитализма из-за коронавируса. Мировому сообществу, по его словам, придётся искать новые формы экономического устройства.
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