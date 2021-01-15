Шведская журналистка рассказала о сюрпризах, которые ей преподнёс Петербург

https://static.news.ru/photo/9653dbd4-57f8-11eb-9af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWs.ru

Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала в своей колонке о том, какие сюрпризы ей преподнесла жизнь в Санкт-Петербурге.

Женщина проживает в доме, построенном в 1910 году. Квартиры в нём светлые, с большими окнами и высокими потолками. При этом, по словам Лаурен, здания дореволюционных времён находятся в лучшем состоянии, чем советские. У таких домов, подчеркнула она, имеются свои маленькие секреты, особенно если система водоснабжения расположена на чердаке.

Журналистка рассказала, что погода после праздников стала морозной, а хозяйка квартиры не предупредила её, что в сильные холода могут замерзнуть трубы. Окна на чердаке необходимо держать открытыми, чтобы образовывающиеся на краях крыши сосульки не упали на проходящих рядом с домом людей.

Одним утром Лаурен открыла кран, но воды не было. Очень долго она искала выключатель отопительной системы для водопровода. Позднее к ней на помощь пришли арендодатели — в итоге они смогли найти его.

Оставалось только ждать. А пока пришлось принести воды от хозяев моей квартиры, — цитирует РИА Новости женщину.

Каждый раз она набирала два ведра воды. У неё возникло ощущение, будто она живёт на даче. В итоге краны пришлось оставить открытыми на ночь, чтобы как только трубы оттаяли, вода сразу же потекла. Но в течение ночи этого не произошло. Утром Лаурен была готова «вызывать пожарную команду или кого угодно, кто знает, как размораживать замёрзший водопровод». Однако уже после завтрака женщина и её дочь услышали журчание воды.

Я чувствовала то же, что, вероятно, чувствовал и Моисей, когда ударил посохом по скале, — отметила журналистка.

Лаурен добавила, что старинный дом наверняка приготовил ей и другие сюрпризы.

Ранее корреспондент турецкого телеканала CNN Turk Сияменд Качмаз поделился впечатлениями о лечении от COVID-19 в российской больнице. В эфире мужчина, много лет работающий в РФ, рассказал, что почувствовал недомогание и решил сдать тест на коронавирус, который оказался положительным. С ним сразу же связались представители оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве и направили к журналисту врача. Осмотрев пациента, медик вызвал скорую помощь, которая доставила Качмаза в Химкинскую областную больницу, где он бесплатно лечился в течение 12 дней.

Больше всего мужчину поразило, что никто ни разу не спросил его, какой он национальности и гражданин какой страны, имеется ли страховка. Он добавил, что его поразила самоотверженность российских медиков. Персоналу учреждения и всем российским врачам он выразил глубокую благодарность, добавив, что направил благодарственное письмо в МИД РФ, писал NEWS.ru.