https://static.news.ru/photo/869d0748-e6b0-11e9-8f8f-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: OHPIX.COM/Global Look Press

Актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что девушки из России самые красивые, и отметил их одарённость и ум.

Это выражение очень справедливое, оно неслучайно, — сказал Шварценеггер на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

Он также подчеркнул, что описывать женщину только с позиции её красоты — это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне» и призвал этого не делать.

Как ранее писал News.ru, Арнольд Шварценеггер высмеял нож Сильвестра Сталлоне, поздравляя его с премьерой фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Видеообращение к своему другу он выложил в Instagram.