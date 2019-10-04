Актёр Арнольд Шварценеггер заявил, что девушки из России самые красивые, и отметил их одарённость и ум.
Это выражение очень справедливое, оно неслучайно, — сказал Шварценеггер на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.
Он также подчеркнул, что описывать женщину только с позиции её красоты — это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне» и призвал этого не делать.
Как ранее писал News.ru, Арнольд Шварценеггер высмеял нож Сильвестра Сталлоне, поздравляя его с премьерой фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Видеообращение к своему другу он выложил в Instagram.
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