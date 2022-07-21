Шукшина отреагировала на идею поедания сверчков в рамках импортозамещения

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская актриса театра и кино Мария Шукшина

Российская актриса театра и кино Мария Шукшина отреагировала на новость о выращивании сверчков в пищевых целях. Ранее этим стали заниматься фермеры из подмосковного Чехова в рамках политики по импортозамещению. Она не стала высказываться самостоятельно и ограничилась репостом записи из Telegram-канала «Родительское Всероссийское Воспитание». Его авторы считают, что кормить насекомыми население России — откровенное издевательство и упор нужно сделать на совершенно иные отрасли.

Есть насекомых будут заставлять и в России тоже. Издевательскими выглядят слова о том, что это якобы делается в рамках импортозамещения. Не станкостроение восстанавливаем, не науку отечественную возрождаем, а предлагаем людям сверчков есть, — считают авторы публикации.

Также высказывается мнение, что таким образом российские чиновники исполняют указания «своих западных хозяев» в вопросах экологической повестки. Блогеры считают, что от такого импортозамещения следует отказаться.

Ранее стало известно, что на ферме в подмосковном Чехове начали выращивать сверчков, которые впоследствии будут использоваться в качестве пищевой добавки. Представители предприятия отметили, что новый экологически чистый продукт будет содержать много белка и практически не имеет вкуса, а его производство поможет с импортозамещением продуктов питания.