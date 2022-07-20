Россиян начнут кормить сверчками в рамках курса на импортозамещение В подмосковном Чехове начали выращивать сверчков для изготовления еды

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На ферме в подмосковном Чехове начали выращивать сверчков, которые впоследствии будут использоваться в качестве пищевой добавки, сообщает 360. Представители предприятия отметили, что новый экологически чистый продукт будет содержать много белка и практически не иметь вкуса, а его производство поможет с импортозамещением продуктов питания.

Издание подчеркивает, что насекомые не имеют нервных окончаний, а поэтому и не испытывают боли. Перед производством работники фермы их усыпляют, а после — обрабатывают путем перемалывания их до состояния муки.

Производители утверждают, что мука из сверчков содержит примерно столько же белка, что и мясо животного происхождения. Ее планируется использовать в качестве добавки к кормам для животных, а также для множества других «необычных» блюд для людей.

Нам нужно, чтобы Роспотребнадзор вместе с Минсельхозом обратили внимание на эту отрасль как на потенциально выгодную для импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности региона, — заявил глава компании «Онто» Денис Тер-Акопов.

Ранее гендиректор Краснокамского завода металлических сеток Дмитрий Пищальников заявил, что для преодоления экономического кризиса в России нужно создать специальный орган, который будет решать проблему дефицита полномочий и ресурсов.