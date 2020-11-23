Штраф за финансирование митинга может составить до 100 тысяч  рублей

https://static.news.ru/photo/cc7e81ba-2d90-11eb-af18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лица, которые не имеют право финансировать митинг, могут заплатить за это нарушение до 100 тысяч рублей. Такой законопроект внёс член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Проект содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, согласно ему, «перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях», сообщает ТАСС.

При этом штраф для физических лиц может составить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Законопроект поддержан Кабмином.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий повышение штрафов за предвыборную агитацию перед днём голосования.

Согласно его содержанию, за агитацию вне агитационного периода и в местах, где это запрещено законодательством, гражданам будет грозить штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.