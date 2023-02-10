Шпица DJ Smash растерзало неизвестное существо Baza: неизвестное существо напало на шпица DJ Smash во дворе дома на Рублевке

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

DJ Smash (Андрей Ширман)

Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестное существо напало на шпица DJ Smash (Андрей Ширман) во дворе дома музыканта на Рублевке. По данным канала, собаку нашли в тяжелом состоянии — на ее теле были глубокие порезы и царапины, однако никаких укусов.

Двор, где пес гулял без присмотра, огорожен, по мнению исполнителя, на шпица напало животное из частного зоопарка, который могут держать соседи, или бродячие собаки, сообщает Baza.

Местные жители предположили, что собаку атаковать рысь, которую пару раз видели в округе, кроме того, в районе заметили странную красную птицу, что, по мнению местных жителей, подтверждает наличие частного зоопарка, говорится в сообщении канала.

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