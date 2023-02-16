SHOT: легкие Костомарова практически отказали

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Роман Костомаров

Telegram-канал SHOT сообщил, что легкие олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова практически отказали. По данным канала, у фигуриста поражена сосудистая ткань и появилась новая жидкость в плевральной полости из-за нарушения оттока лимфы.

Согласно информации SHOT, у левого легкого работает только нижняя доля, правое самостоятельно не функционирует.

Кроме того, сообщает канал, состояние левой кисти грозит ампутацией, так как конечность сильно опухает. Также у спортсмена обострился отит.

Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщил, что олимпийский чемпион начал дышать самостоятельно, а работа внутренних органов начала налаживаться.

Заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что, вероятно, некроз у Костомарова начался из-за сильнейшей бактериальной инфекции, но также он мог развиться из-за тромбоза какого-то участка кровеносной системы. Медик заявил, что некроз вряд ли начался из-за того, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, в таком случае отмирание тканей может начаться только при гипоксии и неадекватной терапии.