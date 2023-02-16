Главврач «Коммунарки» рассказал о состоянии Костомарова Главврач «Коммунарки» Проценко: Костомаров начал дышать самостоятельно

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Денис Проценко

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал дышать самостоятельно, а работа внутренних органов начала налаживаться, рассказал «АиФ.ру» главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко. Однако, по его словам, делать какие-либо прогнозы о выздоровлении спортсмена преждевременно.

Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно, — заявил Проценко.

14 февраля портал KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что спортсмену ампутировали обе кисти рук. Собеседник издания пояснил, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. По его словам, фигуристу становилось все «хуже и хуже». Однако мать Костомарова опровергла эту информацию. Она отметила, что пока семья фигуриста не будет давать никаких комментариев о состоянии спортсмена.

Telegram-канал «112» ранее писал, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук при условии, если некроз будет угрожать его жизни.