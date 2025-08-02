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02 августа 2025 в 18:26

Шоколадный пирог с малиной — неончик на кухне и взрыв вкуса в каждом куске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот шоколадный пирог с малиной — идеальный баланс насыщенного шоколадного вкуса и свежести ягод. Мягкий корж на кефире с какао дополняет сочная малина, а сверху ванильный слой со сметаной создаёт нежную текстуру и аппетитную корочку. Такой десерт станет настоящей звездой любого чаепития.

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста

  • Масло сливочное — 120 г
  • Сахар — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Какао-порошок — 30 г
  • Кефир — 200 мл
  • Малина — 150 г

Для верхнего слоя

  • Мука — 80 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сметана 15% — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 10 г

Приготовление

  1. Размягчите сливочное масло, промойте и обсушите малину.
  2. Просейте муку, добавьте какао, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешайте.
  3. Взбейте масло с сахаром до однородности, по одному введите яйца, постоянно перемешивая.
  4. Влейте кефир и тщательно перемешайте.
  5. Постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите густое тесто.
  6. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму диаметром 24 см застелите пергаментом.
  7. Выложите шоколадное тесто, разровняйте. Сверху равномерно распределите малину, слегка вдавливая.
  8. Для верхнего слоя взбейте масло, сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте сметану, яйцо и муку, перемешайте до однородности.
  9. Аккуратно распределите ванильный слой поверх малины.
  10. Выпекайте 60–70 минут до золотистой корочки.
  11. Готовый пирог остудите перед подачей.

Этот пирог порадует вас нежностью текстур и насыщенным вкусом — отличный выбор для домашнего десерта или гостевого стола.

Приятного чаепития!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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