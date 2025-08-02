Шоколадный пирог с малиной — неончик на кухне и взрыв вкуса в каждом куске

Шоколадный пирог с малиной — неончик на кухне и взрыв вкуса в каждом куске

Этот шоколадный пирог с малиной — идеальный баланс насыщенного шоколадного вкуса и свежести ягод. Мягкий корж на кефире с какао дополняет сочная малина, а сверху ванильный слой со сметаной создаёт нежную текстуру и аппетитную корочку. Такой десерт станет настоящей звездой любого чаепития.

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста

Масло сливочное — 120 г

Сахар — 250 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный сахар — 10 г

Какао-порошок — 30 г

Кефир — 200 мл

Малина — 150 г

Для верхнего слоя

Мука — 80 г

Сахарная пудра — 60 г

Масло сливочное — 100 г

Сметана 15% — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 10 г

Приготовление

Размягчите сливочное масло, промойте и обсушите малину. Просейте муку, добавьте какао, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешайте. Взбейте масло с сахаром до однородности, по одному введите яйца, постоянно перемешивая. Влейте кефир и тщательно перемешайте. Постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите густое тесто. Разогрейте духовку до 170 °C. Форму диаметром 24 см застелите пергаментом. Выложите шоколадное тесто, разровняйте. Сверху равномерно распределите малину, слегка вдавливая. Для верхнего слоя взбейте масло, сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте сметану, яйцо и муку, перемешайте до однородности. Аккуратно распределите ванильный слой поверх малины. Выпекайте 60–70 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите перед подачей.

Этот пирог порадует вас нежностью текстур и насыщенным вкусом — отличный выбор для домашнего десерта или гостевого стола.

Приятного чаепития!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.