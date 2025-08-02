Шоколадный пирог с малиной — неончик на кухне и взрыв вкуса в каждом куске

Этот шоколадный пирог с малиной — идеальный баланс насыщенного шоколадного вкуса и свежести ягод. Мягкий корж на кефире с какао дополняет сочная малина, а сверху ванильный слой со сметаной создаёт нежную текстуру и аппетитную корочку. Такой десерт станет настоящей звездой любого чаепития.
Ингредиенты (на 10 порций)
Для теста
- Масло сливочное — 120 г
- Сахар — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Какао-порошок — 30 г
- Кефир — 200 мл
- Малина — 150 г
Для верхнего слоя
- Мука — 80 г
- Сахарная пудра — 60 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сметана 15% — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар — 10 г
Приготовление
- Размягчите сливочное масло, промойте и обсушите малину.
- Просейте муку, добавьте какао, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешайте.
- Взбейте масло с сахаром до однородности, по одному введите яйца, постоянно перемешивая.
- Влейте кефир и тщательно перемешайте.
- Постепенно добавьте сухие ингредиенты, замесите густое тесто.
- Разогрейте духовку до 170 °C. Форму диаметром 24 см застелите пергаментом.
- Выложите шоколадное тесто, разровняйте. Сверху равномерно распределите малину, слегка вдавливая.
- Для верхнего слоя взбейте масло, сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте сметану, яйцо и муку, перемешайте до однородности.
- Аккуратно распределите ванильный слой поверх малины.
- Выпекайте 60–70 минут до золотистой корочки.
- Готовый пирог остудите перед подачей.
Этот пирог порадует вас нежностью текстур и насыщенным вкусом — отличный выбор для домашнего десерта или гостевого стола.
Приятного чаепития!
Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.